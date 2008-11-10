Добро пожаловать в нашу ветеринарную клинику!

Клиника «АйбиВЕТ» приглашает к себе в гости Вас и Ваших питомцев. В нашей ветеринарной клинике работают высококвалифицированные специалисты, которые проконсультируют Вас по всем вопросам, которые могут возникнуть по поводу лечения, профилактики или вопросам ухода, либо направят к более узкому специалисту (ветеринарному офтальмологу, дерматологу, кардиологу и т.д.). Мы лечим не только кошек и собак, а также хорьков, хомячков, морских свинок и др. грызунов.

уход за животными

Наши услуги

Терапия животных

Терапия – это лечение разных заболеваний животных и разного рода профилактические мероприятия, которые направлены на предупреждение возникновения и развития прогрессирующих заболеваний почек, сердца, пищеварительного тракта и других органов и систем.

Вакцинация

Вакцинация – это процедура введения в организм антигена (живого либо убитого вируса), который поможет защитить Вашего питомца от бактериальных и вирусных инфекций. Это заставляет клетки иммунной защиты продуцировать антитела против возбудителя.

Стоматология

Одно из важнейших направлений ветеринарной помощи для домашних животных – стоматология. От состояния ротовой полости и здоровья зубов зависит общий тонус организма, качество жизни домашнего любимца, здоровье всех его остальных органов и систем и, самое главное, продолжительность жизни.

Почему мы?

Время работы

Мы работаем круглосуточно!

Современное оборудование

Профессиональная техника для диагностики заболеваний

Собственная лаборатория

Полная комплектация для проведения УЗИ, рентгена, эндоскопических исследований, срочных анализов

Лучшие специалисты

Преданные своему делу, врачи-ветеринары с большим опытом работы и стажировки за границей

Удобная система оплаты

Наличный и безналичный расчет

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Наши Врачи

Кузьмин Василий Александрович
Специализация: абдоминальная хирургия, торакальная хирургия, хирургия в онкологии, хирургия в урологии, лечение ран, лечение травм
Кузьмин Василий Александрович
Специализация: абдоминальная хирургия, торакальная хирургия, хирургия в онкологии, хирургия в урологии, лечение ран, лечение травм
Шахметова-Амельянович Надежда Александровна
Специализация: офтальмология, хирургия, терапия
Шахметова-Амельянович Надежда Александровна
Шахметова-Амельянович Надежда Александровна
Специализация: офтальмология, хирургия, терапия
Яцевич Анжела Константиновна
Специализация:  хирургия, пластическая хирургия, стоматология.
Яцкевич
Яцевич Анжела Константиновна
Специализация:  хирургия, пластическая хирургия, стоматология.
Василькин Александр Станиславович
Специализация:  хирургия, травматология, терапия
Василькин
Василькин Александр Станиславович
Специализация:  хирургия, травматология, терапия
Буравцова-Рубанова Анастасия Викторовна
Специализация: УЗИ диагностика, терапия.
Буравцова
Буравцова-Рубанова Анастасия Викторовна
Специализация: УЗИ диагностика, терапия.

Отзывы о нашей работе

Пользовались услугами данной клиники и впечатления остались положительные Все оперативно, профессионально))) Оборудование отличное, специалисты грамотные. Нам на смене попались Анастасия Гутник, Игорь Чеканов и Виктория Мытько. Делали УЗИ и анализ крови кошке. всё ОК! Повезло, что в Лошице теперь есть куда обратиться с питомцами)))

Анонимный пользователь

Обратились в АйБиВет с лишаем. Сразу же нас просветили лампой и записали на приём на следующий день. Приняла нас Милютина, дала рекомендации и ответила на все вопросы. Обслуживанием остались довольны. Кошечка здорова

Анонимный пользователь

Спасибо ветеринарному врачу Вере Милютиной, которая очень быстро, корректно и грамотно помогла диагностировать заболевание у моей кошки, рекомендую обращаться в эту клинику.

Анатолий

Отличная клиника! Удалили недавно в этой клинике собаке матку, у нее она воспалилась. Боне 10 лет и она на следующее утро уже была как новенькая — гуляла и ела. Спасибо врачам!

Анонимный пользователь

Свежие новости

Рентген снимок

Онкология, прием онколога

Опухоли у кошек и собак (новообразование или неоплазия) – это заболевание, при котором нормальные клетки тела начинают неконтролируемо делиться. Опухоль может появиться в любом органе, вырасти из любой ткани, из клеток кровеносной или лимфатической системы. На данный момент известно около 100 видов опухолей, и у каждой из них своя медиана выживаемости (Это то время, которое […]

омж

ОМЖ

Что такое опухоль? Разрастание патологической ткани, которая похожа на обычную ткань организма. Опухоли или неоплазии или новообразования могут вырастать из любой ткани. Как часто вы встречаетесь с опухолями молочной железы у животных? 20% всех обратившихся в клинику животных – животные с новообразованиями, чаще всего с опухолями молочной железы (ОМЖ) , реже – опухоли селезенки, печени, […]

уход за животными

Приём у дерматолога

Как подготовиться к приему у ветеринарного дерматолога? Заболевания кожи у собак и кошек зачастую трудно и долго диагностируются. Прежде чем начать осматривать ваше животное и брать анализы, врач будет задавать вам вопросы, которые помогут понять, какое заболевание может быть у вашего питомца. Поэтому подготовка к приему у дерматолога может помочь ускорить процесс диагностики заболевания у […]

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Ветеринарные услуги в Минске

Нужна ветклиника, где не отправят делать УЗИ или рентген в отделение на другом конце города? Приводите питомца в «АйбиВЕТ» в Минске – работаем круглосуточно и экстренных пациентов принимаем сразу!

В нашу ветеринарную клинику можно приводить не только кошек и собак, но и хорьков, хомячков, морских свинок, крыс.

Ветеринарные услуги в «АйбиВЕТ»

Работаем по следующим направлениям:

  • эндокринология (лечим сахарный/несахарный диабет, синдром кушинга, гипотиреоз, гипертиреоз и др. эндокринные болезни);
  • онкология, в том числе онкологические заболевания кожи;
  • репродуктология (проводим специальные исследования, лечим бесплодие);
  • травматология, хирургия и пластическая хирургия;
  • дерматология (лечение болезней кожи и их производных);
  • стоматология (ультразвуковая чистка зубов, удаление).

У ветеринарной клиники «АйбиВЕТ» своя лаборатория, поэтому делаем на месте:

  • анализы крови, мочи, кала, семенной жидкости;
  • цитологию.

А также диагностическое оборудование, с помощью которого проводим:

  • рентген и УЗИ любой части тела;
  • ЭКГ;
  • отоскопию (осмотр внутренней поверхности уха);
  • эндоскопию (осмотр желудка и др. внутренних органов);
  • колоноскопию (осмотр толстой кишки).

Также делаем вакцинацию, кастрацию, стерилизацию питомцев.

В нашей ветеринарной клинике работает команда врачей, каждый из которых специализируется на 1-3 областях: в штате есть онколог, кардиолог, дерматолог, офтальмолог.

«АйбиВЕТ»: комплексная ветеринарная диагностика

Почему у нас удобно лечить питомцев?

Диагностика и лечение в одном месте. В ветклинике на улице Прушинских, 74 мы проводим осмотр, диагностику, включая УЗИ и рентген, оперируем. Вам не нужно ездить по разным ветеринарным центрам в городе, чтобы сделать сложные процедуры.
Быстрая работа. Экстренных пациентов принимаем сразу и без записи. Заявки с сайта 103.by, соц.сетей и онлайн-помощника на сайте обрабатываем в течение 10-60 минут. Результаты анализов присылаем на электронную почту.
Обращайтесь в ветеринарную клинику «АйбиВЕТ» – наши ветврачи вылечат питомца, а также спокойно и понятно проконсультируют его владельца!