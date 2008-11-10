Добро пожаловать в нашу ветеринарную клинику!
Клиника «АйбиВЕТ» приглашает к себе в гости Вас и Ваших питомцев. В нашей ветеринарной клинике работают высококвалифицированные специалисты, которые проконсультируют Вас по всем вопросам, которые могут возникнуть по поводу лечения, профилактики или вопросам ухода, либо направят к более узкому специалисту (ветеринарному офтальмологу, дерматологу, кардиологу и т.д.). Мы лечим не только кошек и собак, а также хорьков, хомячков, морских свинок и др. грызунов.
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Отзывы о нашей работе
Пользовались услугами данной клиники и впечатления остались положительные Все оперативно, профессионально))) Оборудование отличное, специалисты грамотные. Нам на смене попались Анастасия Гутник, Игорь Чеканов и Виктория Мытько. Делали УЗИ и анализ крови кошке. всё ОК! Повезло, что в Лошице теперь есть куда обратиться с питомцами)))
Обратились в АйБиВет с лишаем. Сразу же нас просветили лампой и записали на приём на следующий день. Приняла нас Милютина, дала рекомендации и ответила на все вопросы. Обслуживанием остались довольны. Кошечка здорова
Спасибо ветеринарному врачу Вере Милютиной, которая очень быстро, корректно и грамотно помогла диагностировать заболевание у моей кошки, рекомендую обращаться в эту клинику.
Отличная клиника! Удалили недавно в этой клинике собаке матку, у нее она воспалилась. Боне 10 лет и она на следующее утро уже была как новенькая — гуляла и ела. Спасибо врачам!
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Онкология, прием онколога
Опухоли у кошек и собак (новообразование или неоплазия) – это заболевание, при котором нормальные клетки тела начинают неконтролируемо делиться. Опухоль может появиться в любом органе, вырасти из любой ткани, из клеток кровеносной или лимфатической системы. На данный момент известно около 100 видов опухолей, и у каждой из них своя медиана выживаемости (Это то время, которое […]
ОМЖ
Что такое опухоль? Разрастание патологической ткани, которая похожа на обычную ткань организма. Опухоли или неоплазии или новообразования могут вырастать из любой ткани. Как часто вы встречаетесь с опухолями молочной железы у животных? 20% всех обратившихся в клинику животных – животные с новообразованиями, чаще всего с опухолями молочной железы (ОМЖ) , реже – опухоли селезенки, печени, […]
Приём у дерматолога
Как подготовиться к приему у ветеринарного дерматолога? Заболевания кожи у собак и кошек зачастую трудно и долго диагностируются. Прежде чем начать осматривать ваше животное и брать анализы, врач будет задавать вам вопросы, которые помогут понять, какое заболевание может быть у вашего питомца. Поэтому подготовка к приему у дерматолога может помочь ускорить процесс диагностики заболевания у […]
Ветеринарные услуги в Минске
Нужна ветклиника, где не отправят делать УЗИ или рентген в отделение на другом конце города? Приводите питомца в «АйбиВЕТ» в Минске – работаем круглосуточно и экстренных пациентов принимаем сразу!
В нашу ветеринарную клинику можно приводить не только кошек и собак, но и хорьков, хомячков, морских свинок, крыс.
Ветеринарные услуги в «АйбиВЕТ»
Работаем по следующим направлениям:
- эндокринология (лечим сахарный/несахарный диабет, синдром кушинга, гипотиреоз, гипертиреоз и др. эндокринные болезни);
- онкология, в том числе онкологические заболевания кожи;
- репродуктология (проводим специальные исследования, лечим бесплодие);
- травматология, хирургия и пластическая хирургия;
- дерматология (лечение болезней кожи и их производных);
- стоматология (ультразвуковая чистка зубов, удаление).
У ветеринарной клиники «АйбиВЕТ» своя лаборатория, поэтому делаем на месте:
- анализы крови, мочи, кала, семенной жидкости;
- цитологию.
А также диагностическое оборудование, с помощью которого проводим:
- рентген и УЗИ любой части тела;
- ЭКГ;
- отоскопию (осмотр внутренней поверхности уха);
- эндоскопию (осмотр желудка и др. внутренних органов);
- колоноскопию (осмотр толстой кишки).
Также делаем вакцинацию, кастрацию, стерилизацию питомцев.
В нашей ветеринарной клинике работает команда врачей, каждый из которых специализируется на 1-3 областях: в штате есть онколог, кардиолог, дерматолог, офтальмолог.
«АйбиВЕТ»: комплексная ветеринарная диагностика
Почему у нас удобно лечить питомцев?