Ветеринарные услуги в Минске

Нужна ветклиника, где не отправят делать УЗИ или рентген в отделение на другом конце города? Приводите питомца в «АйбиВЕТ» в Минске – работаем круглосуточно и экстренных пациентов принимаем сразу!

В нашу ветеринарную клинику можно приводить не только кошек и собак, но и хорьков, хомячков, морских свинок, крыс.

Ветеринарные услуги в «АйбиВЕТ»

Работаем по следующим направлениям:

эндокринология (лечим сахарный/несахарный диабет, синдром кушинга, гипотиреоз, гипертиреоз и др. эндокринные болезни);

(лечим сахарный/несахарный диабет, синдром кушинга, гипотиреоз, гипертиреоз и др. эндокринные болезни); онкология , в том числе онкологические заболевания кожи;

, в том числе онкологические заболевания кожи; репродуктология (проводим специальные исследования, лечим бесплодие);

(проводим специальные исследования, лечим бесплодие); травматология, хирургия и пластическая хирургия ;

; дерматология (лечение болезней кожи и их производных);

(лечение болезней кожи и их производных); стоматология (ультразвуковая чистка зубов, удаление).

У ветеринарной клиники «АйбиВЕТ» своя лаборатория, поэтому делаем на месте:

анализы крови, мочи, кала, семенной жидкости;

цитологию.

А также диагностическое оборудование, с помощью которого проводим:

рентген и УЗИ любой части тела;

ЭКГ;

отоскопию (осмотр внутренней поверхности уха);

эндоскопию (осмотр желудка и др. внутренних органов);

колоноскопию (осмотр толстой кишки).

Также делаем вакцинацию, кастрацию, стерилизацию питомцев.

В нашей ветеринарной клинике работает команда врачей, каждый из которых специализируется на 1-3 областях: в штате есть онколог, кардиолог, дерматолог, офтальмолог.

«АйбиВЕТ»: комплексная ветеринарная диагностика

Почему у нас удобно лечить питомцев?

Диагностика и лечение в одном месте. В ветклинике на улице Прушинских, 74 мы проводим осмотр, диагностику, включая УЗИ и рентген, оперируем. Вам не нужно ездить по разным ветеринарным центрам в городе, чтобы сделать сложные процедуры. Быстрая работа. Экстренных пациентов принимаем сразу и без записи. Заявки с сайта 103.by, соц.сетей и онлайн-помощника на сайте обрабатываем в течение 10-60 минут. Результаты анализов присылаем на электронную почту.

Обращайтесь в ветеринарную клинику «АйбиВЕТ» – наши ветврачи вылечат питомца, а также спокойно и понятно проконсультируют его владельца!